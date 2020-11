So will Lewandowski seine Tor-Quote noch weiter ausbauen

Robert Lewandowski trifft auch in dieser Saison wie am laufenden Fliessband, dennoch möchte der Torjäger des FC Bayern seine Quote noch weiter ausbauen. Mit einem speziellen Training soll dies gelingen.

Beim knappen 2:1-Sieg des FC Bayern beim 1. FC Köln bekam Robert Lewandowski von seinem Cheftrainer Hansi Flick frei. Am Sonntagvormittag stand der polnische Angreifer, der bereits bei zehn Saisontreffern aus neun Pflichtspielen steht, an der Säbener Strasse in München schon wieder auf dem Trainingsplatz.

Wie die “Bild” berichtet, trainierte Europas Fussballer des Jahres gemeinsam mit Verteidiger David Alaba intensiv Freistösse am Rande des Strafraums. Lewandowski erhoffe sich davon offenbar, seine Tor-Quote, die derzeit im Schnitt bei zwei Treffern pro Bundesliga-Partie liegt, noch weiter nach oben zu schrauben – damit es auch mit dem Knacken des Rekords von Bayern-Legende Gerd Müller, der in der Saison 1971/1972 in Deutschlands höchster Spielklasse unglaubliche 40 Tore schoss, klappt.

adk 1 November, 2020 16:08