Sofyan Amrabat: Atlético statt Bayern?

Der marokkanische Nationaltrainer Walid Regragu hat am vergangenen Freitag einen baldigen Transfer von Mittelfeldspieler Sofyan Amrabat angekündigt. Die Frage lautet nun allerdings, wohin es den 26-jährigen Fiorentina-Profi zieht. Den Zuschlag erhalten könnte Atlético Madrid.

Gemäss "AS" buhlen die Rojiblancos sehr aktiv um Amrabat und könnten das Rennen um ihn für sich entscheiden. Auch dem FC Bayern und Barça wird seit geraumer Zeit ein Interesse am Spielmacher nachgesagt. Offenbar ist Atlético aber jener Klub, der konkrete Schritte eingeleitet hat und sich den Mittelfeldprofi letztlich sichern könnte. Als Ablöse stehen 20 Mio. Euro im Raum.

Amrabat glänzte an der vergangenen WM, was das Interesse an ihm deutlich steigerte. Sein aktueller Kontrakt in Florenz läuft nur noch bis 2024.

psc 19 Juni, 2023 17:49