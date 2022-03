Sollte Bayern mit Lewandowski verlängern? Das sagt Uli Hoeness’ Bruder

Vertraglich ist Robert Lewandowski nur noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Unklar ist, ob sich die Münchner und der Pole auf eine Verlängerung verständigen werden. Nun äusserte sich dazu Dieter Hoeness.

Mit Dieter Hoeness sprach nun ein ehemaliger Bundesliga-Manager und der Bruder von Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeness über die Situation von Robert Lewandowski beim FC Bayern. “Ich kann bei ihm keinen Leistungsabfall sehen. Dabei wäre das in seinem Alter ja völlig normal. Stattdessen spielt er jedes Spiel auf höchstem Niveau, das ist wirklich erstaunlich, fantastisch”, schwärmte der 69-Jährige im Interview mit der “Abendzeitung”.

“Wenn Lewandowski dieses Niveau halten kann”, so Dieter Hoeness, “dann muss er bleiben”. Allerdings wüssten die Bayern-Verantwortlichen laut ihm nicht genau, “wie lang Lewandowski auf diesem Level spielen wird”. Der Ex-Manager weiter: “Wenn man am Mittwochabend allerdings Luka Modric (36) und Karim Benzema (34) bei Real Madrid gesehen hat, kann man bei Lewandowski davon ausgehen, dass er dieses Niveau noch drei Jahre halten wird. Alter schützt vor Klasse nicht.”

Und weiter: “Zuletzt ist der Generationenwechsel bei Bayern sehr gut gelungen nach der Ära Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry und Arjen Robben, bald steht der nächste an: der nach der Generation Thomas Müller, Manuel Neuer und Robert Lewandowski. Aber wenn man diese drei Spieler so sieht aktuell, kann man sich gar nicht vorstellen, dass sie in wenigen Jahren nicht mehr auf den Platz stehen werden. Es ist ein Spagat für Bayern, diesen Übergang zu meistern.” Neben Lewandowski laufen 2023 auch die Verträge von Müller und Neuer aus. Auch mit ihnen wird dem Vernehmen nach zeitnah verhandelt werden.

adk 11 März, 2022 15:58