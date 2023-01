Sommer bleibt Thema bei Bayern – und auch Nübel

Borussia Mönchengladbach will Yann Sommer nicht abgeben – Stand jetzt. Beim FC Bayern bleibt der Schweizer Nati-Keeper aber weiterhin eine Option.

Der FC Bayern bemüht sich bislang vergebens um Yann Sommer. Am Samstag stellte Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus im Gespräch mit der «Rheinischen Post» klar: «Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt.» Doch ein Transfer könnte dennoch zustande kommen.

Wie «Sport1» vermeldet, will die Borussia für Sommer so viel, wie sie für dessen möglichen Nachfolger Jonas Omlin vom HSC Montpellier ausgeben müsste: mindestens 8 Millionen Euro. Der FC Bayern soll bis dato derweil knapp unter 5 Millionen Euro bieten. Der Transfer-Poker ist damit weiterhin in vollem Gange.

Allerdings heisst es, der FC Bayern würde sich zugleich auch andere Optionen offenhalten. So würde weiterhin Kontakt zur AS Monaco gehalten werden. Eine vorzeitige Leih-Rückkehr von Alexander Nübel sei noch nicht vom Tisch. Jedoch gestaltet sich auch dieses Vorhaben aufgrund Nübels Perspektiven nach der Rehabilitation von Manuel Neuer in München schwierig.

adk 8 Januar, 2023 09:52