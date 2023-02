Sommer nach Gladbach-Rückkehr: «Ich bin sehr dankbar»

Yann Sommer blickt trotz der 2:3-Niederlage mit dem FC Bayern auf ein besonderes Spiel bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach. Der Nati-Goalie findet warme Worte für die Fohlen.

Am Samstag wurde Yann Sommer herzlich im Borussia-Park empfangen. Der 34-Jährige spielte achteinhalb Jahre dort, ehe er im Januar von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern wechselte. Trotz der Pleite sagte der Keeper nach Spielende bei «Sky»: «Ich bin sehr dankbar, wie mich die Fans empfangen haben – auch wenn ich gerne hier gewonnen hätte.»

Der Schweizer betonte: «Ein grosses Dankeschön an den Klub und die Fans. Wir haben alle zusammen achteinhalb schöne Jahre erlebt – und so wurde ich auch verabschiedet. Das hat mich sehr gefreut.» Auch via Instagram bedankte sich der Routinier noch einmal bei der Borussia.

