Sommer-Nachfolger: Giorgi Mamardashvili soll es werden

Der georgische Goalie Giorgi Mamardashvili soll als Nachfolger von Yann Sommer zum FC Bayern wechseln.

In seiner Heimat sind sie sich bereits so gut wie sicher: Zu "99 Prozent" wird Mamardashvili noch in diesem Sommer einen Transfer zum deutschen Rekordmeister tätigen, heisst es da. Der 22-Jährige läuft aktuell noch für den FC Valencia in Spanien auf. Bei den Bayern winkt ihm angeblich ein Fünfjahresvertrag. Als Ablöse sollen rund 30 Mio. Euro notwendig sein.

Durch den bevorstehenden Abgang von Yann Sommer (Wechsel zu Inter) und den Unsicherheiten rund um den Gesundheitszustand von Manuel Neuer sind die Bayern auf der Goalieposition wohl tatsächlich zum Handeln gezwungen. Ob mit Mamardashvili tatsächlich alles bereits so weit ist, wie es die Georgier berichten, muss allerdings bezweifelt werden.

psc 18 Juli, 2023 10:59