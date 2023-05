Sommer schliesst Bayern-Verbleib nicht aus: "Bin noch nicht so lange hier"

Yann Sommer lässt seine Zukunft beim FC Bayern nach dem Gewinn der Meisterschaft offen. Einen Verbleib in München schliesst er nicht aus.

Mit dem FC Bayern hat Yann Sommer die Deutscher Meisterschaft geholt. Am Sonntag fand dazu die Meisterfeier auf dem Rathausbalkon in München statt. Und in diesem Zuge sagte der Nati-Goalie über seine Zukunft: "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und bin noch nicht so lange hier. Aber ich mache mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gedanken."

Zuletzt wurde bereits spekuliert, Sommer würde den FC Bayern definitiv wieder verlassen, da Manuel Neuer vor seinem Comeback steht. Dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, bei der EURO 2024 im Nati-Goal stehen zu wollen. "Ja, schon", antwortete Sommer am Sonntag auf die Frage, ob er für einen Platz in der Nati auch einen festen Platz in einer Vereinsmannschaft brauche. "Aber ganz entspannt noch. Wir werden sehen."

adk 29 Mai, 2023 09:18