Sommer soll erneut um Wechsel bitten: Gladbachs Vize-Präsident reagiert

Yann Sommer will Borussia Mönchengladbach gen FC Bayern verlassen und soll daher erneut um Freigabe beten haben. Vizepräsident Rainer Bonhof dementiert.

Der FC Bayern bemüht sich bislang vergebens um Yann Sommer. Am Samstag stellte Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus im Gespräch mit der «Rheinischen Post» klar: «Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt.» Der Pay-TV-Sender «Sky» berichtet indes: Sommer habe in den vergangenen Tagen Gladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof kontaktiert, um ihm mitzuteilen, dass er gerne in diesem Winter nach München wechseln würde.

Bonhof reagiert nun auf diese Meldung und sagt gegenüber der «dpa»: «Davon weiss ich nichts, da ist nichts dran. Unser Sportdirektor und unser Trainer haben sich klar geäussert. Yann Sommer ist ein durch und durch bodenständiger Typ und absolut professionell. Diese Schiene fährt er nicht.»

Laut «Sport1» trennen den FC Bayern und Borussia Mönchengladbach bislang drei Millionen Euro. Die Borussia wolle für Sommer so viel, wie sie für dessen möglichen Nachfolger Jonas Omlin vom HSC Montpellier ausgeben müsste: mindestens 8 Millionen Euro. Der FC Bayern soll bis dato derweil knapp unter 5 Millionen Euro bieten. Der Transfer-Poker ist damit weiterhin in vollem Gange.

