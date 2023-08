Sommer-Wechsel zu Inter fast fix: So geht es nun weiter

Yann Sommer verlässt den FC Bayern nach nur einem halben Jahr und wechselt zu Inter Mailand. Dort wird der Nati-Goalie in Kürze ankommen.

Inter Mailand zahlt laut "Bild" insgesamt 6,75 Millionen Euro an den FC Bayern, um Yann Sommer loszueisen. Laut dem italienischen Portal "calciomercato.com" wird der 34-Jährige am Sonntag gegen 18 Uhr in Mailand entreffem.

Am Montag soll für den Nati-Goalie bei den Nerazzurri dann der obligatorische Medizincheck anstehen, ehe er einen bis 2025 datierten Kontrakt unterzeichnen wird. Im Anschluss kann Trainer Simone Inzaghi mit Sommer planen.

adk 6 August, 2023 15:36