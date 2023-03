Sommers Schoki-Angebot: De Ligt lehnt ab

Weil Matthijs de Ligt im PSG-Spiel Yann Sommer mit einer Rettungstat geholfen hatte, wollte sich Yann Sommer mit einem Lastwagen voll Schokolade bedanken. Daraus wird wohl aber nichts.

Yann Sommer konnte unter der Woche beim 2:0-Erfolg des FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain nochmal aufatmen. Dem Schweizer war ein Lapsus unterlaufen, woraufhin Matthijs de Ligt den Ball unmittelbar vor dem freistehenden Tor vor der Linie weggrätschte. Dankend und mit einem Schmunzeln erklärte Sommer danach bei «DAZN»: «Das ist unfassbar von Matthijs de Ligt. Ich werde ihm einen Lastwagen Schweizer Schokolade vor die Haustür schicken.»

Als de Ligt nun am Samstag im Anschluss an FC Bayerns 5:3-Sieg in der Bundesliga gegen den FC Augsburg gefragt wurde, ob Sommer das Geschenk bereits eingelöst habe, antwortete er lachend: «Nein, noch nicht. Ich habe gesagt: ‹Wir sind heute in einer guten Form, da ist es besser, nicht zu viel Schokolade zu essen.'» So oder so: Sommer weiss, dass er auf de Ligt zählen kann – auch weiterhin.

adk 12 März, 2023 10:20