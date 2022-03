Sorgen wachsen: Lewandowski fehlt im Training weiterhin

Robert Lewandowski fehlte beim FC Bayern auch am Donnerstag im Mannschaftstraining.

Wie die “Bild” berichtet, konnte der Torjäger lediglich ein 30-minütiges Lauftraining absolvieren. Lewandowski verletzte sich am Dienstag bei einem missratenen Schussversuch am Knie. Die Diagnose deutete zunächst Entwarnung an: Der Angreifer sollte nur wenige Tage kürzertreten müssen, hiess es. Nun könnten die Sorgen aber wachsen, zumal das rechte Knie betroffen ist, das dem Bayern-Stürmer bereits im vergangenen Jahr Probleme bereitete.

Am Freitag wird sich herauskristallisieren, ob Lewandowski tags darauf beim Heimspiel gegen Union Berlin auflaufen kann oder erst einmal geschont werden muss.

psc 17 März, 2022 12:05