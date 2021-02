Der 17-Jährige wird gemäss übereinstimmenden Medienberichten von MLS-Klub FC Dallas vorerst bis Saisonende ausgeliehen. Im Anschluss verfügen die Münchner über eine Kaufoption. Der Innenverteidiger weilte zuletzt als einer von insgesamt sechs Probespielern des FC Dallas an der Säbener Strasse und konnte sich dabei für ein Engagement aufdrängen. Justin Che, der über einen deutschen Pass verfügt, wird bei den Bayern zunächst in den Nachwuchsteams oder in der 3. Liga eingesetzt. Die offizielle Bekanntgabe des Transfers steht noch aus, der Deal soll aber unter Dach und Fach sein.

FC Dallas and US youth national team center back Justin Che has joined Bayern Munich in a loan deal with an option to buy, per sources.

Che, 17, has a German passport. Impressed during training stint. Deal got done before last night's transfer window deadline.

— Tom Bogert (@tombogert) February 2, 2021