Spurs-Coach Ange Postecoglou setzt bei Harry Kane Druck auf

Tottenhams Trainer Ange Postecoglou will zeitnah wissen, ob er in der neuen Saison nun auf Torjäger Harry Kane zählen kann oder nicht.

Der englische Nationalstürmer wird bekanntlich intensiv von Bayern München umworben. Bislang erhält der 29-Jährige von Klubboss Daniel Levy allerdings keine Freigabe, obwohl er angeblich klargestellt hat, dass er seinen nur noch ein Jahr gültigen Vertrag nicht verlängern und am liebsten per sofort zum FC Bayern wechseln möchte. Postecoglou fordert nun eine baldige Klärung der Personalie. "Ich denke, dass wir das im Interesse aller Beteiligten nicht zu lange machen wollen. Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden gut ist. Ich glaube nicht, dass es gut für Harry ist, ich glaube nicht, dass es gut für den Verein ist, denn so sehr wir uns auch konzentrieren wollen, am Ende wiederholt man sich auf dem Weg", wird er von der "Times" zitiert.

Gleichzeitig setzt der Australier allerdings bewusst keine Deadline: "Die Kehrseite der Medaille ist, dass ich keine Fristen setzen möchte, denn das erhöht den Druck noch mehr. Man möchte, dass diese Dinge aus den richtigen Gründen geschehen. Die Realität ist, dass er immer noch ein Vertragsspieler in unserem Fußballverein ist, und so sehe ich ihn auch."

