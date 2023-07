Spurs-Coach Postecoglou bezieht Stellung zu Gerüchten um Kane

Die Zukunft von Harry Kane ist weiterhin offen. Trainer Ange Postecoglou kann einen Verbleib des vom FC Bayern umworbenen Stürmers nicht garantieren.

Der FC Bayern würde gerne Harry Kane verpflichten und hat für den 29-Jährigen offenbar ein neues Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro plus Boni bei Tottenham Hotspur eingereicht. Ob Kane bei den Spurs bleibt, kann Ange Postecoglou nicht versichern. "Ich habe keine Garantien erhalten und ich erwarte auch keine, weil man bei solchen Dingen nie mit Gewissheiten zu tun hat. Ich versuche, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich im Moment weiss. Und was ich im Moment weiss, ist, dass Harry ein Teil dieser Mannschaft ist", sagte der neue Coach der Londoner am Montag auf einer Pressekonferenz.

Der australische Übungsleiter fügte hinsichtlich Kane an: "Er freut sich darauf, wieder ins Training zu kommen, wieder unter den Spielern zu sein und mit der Arbeit zu beginnen. Was auf lange Sicht wichtig ist, geht über Einzelpersonen hinaus. Es geht mehr um die übergeordnete Philosophie, wer wir als Team sein wollen und um die Schlüsselpersonen innerhalb dieses Teams." Vertraglich ist Kane noch ein Jahr an Tottenham Hotspur gebunden.

adk 10 Juli, 2023 17:41