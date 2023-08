Also doch: Harry Kane darf nach München fliegen

Die Transfersaga um Harry Kane nimmt kein Ende: Am Freitagmorgen gibt es neuen Wirbel um en angeblich fixierten Transfer.

Wie "Sky Sports" zunächst berichtet, hat sich der 30-Jährige auf den Weg zum Flughafen Stansted gemacht und wollte für die Medizinchecks und die Vertragsunterschrift nach München reisen. Allerdings gab es von Seiten von Tottenham dann doch keine Flugerlaubnis: Die Spurs wollen offenbar nachverhandeln und den Deal mit dem Rekordmeister noch einmal ändern. Eigentlich gaben sie am Donnerstag grünes Licht für einen Transfer mit einem Volumen von 100 Mio. Euro plus bis zu 20 Mio. Euro Boni. Kane weilt am Freitagmorgen nun in einer Wohnung der Familie in der Nähe des Flughafens und wartet auf die Erlaubnis für den Transfer und seinen Flug.

Nach persönlichen Gesprächen mit der Klubleitung des deutschen Rekordmeisters hat er sich prinzipiell für den Transfer in die Bundesliga entschieden.

Update: Wie "Sky Sports" im Laufe des Freitagmorgens berichtet, hat Tottenham signalisiert, dass Kane sehr wohl nach München fliegen dürfe und die mit den Bayern ausgehandelte Vereinbarung bestehen bleibt.

psc 11 August, 2023 09:38