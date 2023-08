Spurs-Trainer Postecoglou hat Kane bereits aufgegeben

Harry Kane wechselt vorbehaltlich letzter Details zum FC Bayern. Tottenham Hotspurs Trainer Ange Postecoglou findet sich damit bereits ab.

Der Transfer von Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern befindet sich auf der Zielgeraden. Ange Postecoglou sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz der Spurs: "Ich habe keinen genauen Einblick in die ganze Sache, aber so wie ich es verstanden habe, ist der Deal so weit fortgeschritten, dass er über die Bühne gehen wird. Das sind alle Informationen, die ich im Moment habe. Es sieht so aus, als würden wir ohne Harry weitermachen."

Und weiter: "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas brauche. Aus meiner Sicht geht es darum zu verstehen, wo wir stehen. Wie ich höre, steht der Deal unmittelbar bevor. Ich habe von niemandem eine Nachricht erhalten, dass sich Harrys Entscheidung geändert hat. Wir werden hoffentlich in den nächsten Stunden eine Bestätigung bekommen." Damit gerechnet habe er sowieso schon: "Wir haben schon eine ganze Weile dafür geplant, das kann man so sagen. Es war klar, dass das passieren würde." Er habe "am ersten Tag mit ihm gesprochen und wir waren ehrlich zueinander. Ich habe da schon einen Hinweis bekommen, dass er gehen würde, wenn sich die beiden Vereine einigen", so Postecoglou.

adk 11 August, 2023 15:58