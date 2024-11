Stuttgart streckt Fühler nach Bayern-Stürmer Mathys Tel aus

Der VfB Stuttgart zeigt Interesse an Bayern-Stürmer Mathys Tel.

Der französische Angreifer kommt in dieser Saison in München nicht zu den erhofften Einsatzzeiten. Ein Leihgeschäft ist für die Rückrunde nicht mehr ausgeschlossen. Gemäss "Sport Bild" bekundet nun auch der VfB Stuttgart Interesse an einem entsprechenden Transfer. Bereits im Sommer klopften die Schwaben demnach wegen Tel an. Allerdings schlossen damals sowohl der 19-Jährige wie auch die Bayern einen Abgang des Angreifers noch aus.

Dies könnte in der anstehenden Wechselperiode vom Januar anders aussehen. Stuttgart hat allerdings grosse Konkurrenz: Auch Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, der FC Augsburg und Nottingham Forest haben bisher Interesse angemeldet. Weitere Klubs könnten hinzukommen.

psc 6 November, 2024 10:41