Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeness kommentiert Bayern-Gerüchte

Der FC Bayern soll sich für die Tuchel-Nachfolge auch mit Stuttgarts Cheftrainer Sebastian Hoeness befassen. Dieser kommentiert entsprechende Gerüchte jetzt.

Mit den Schwaben befindet sich der 41-Jährige in dieser Saison in einem Höhenflug, der in der Europacupqualifikation münden könnte. Hoeness steht beim VfB bis 2025 unter Vertrag, eine Anfrage aus München ist aber nicht ausgeschlossen.

Der Coach bleibt erst einmal gelassen. "Es ist ja nicht das erste Mal, und deswegen – wie damals – berührt mich das nicht besonders", sagt Hoeness auf einer Pressekonferenz. Bereits im vergangenen Oktober wurde er mit einem möglichen Engagement beim deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Für ihn zählt aber nur die Gegenwart in Stuttgart: "Jeder, der mich hier erlebt, sieht, wie gern ich hier bin, wie ich mich total auf das konzentriere, was hier abläuft, das will ich weiter so machen. Ich will mich auf das Wesentliche konzentrieren und nicht jetzt dort irgendwelche Dinge kommentieren. Das hilft mir nicht, da habe ich kein Interesse dran."

psc 22 Februar, 2024 18:51