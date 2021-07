Sven Ulreich war beim FC Bayern “nur” der Plan B

Sven Ulreich ist nach nur einem Jahr beim Hamburger SV wieder zum FC Bayern zurückgekehrt. Eigentlich war dieser Wechsel nicht geplant.

Der 32-Jährige verabschiedete sich im vergangenen Sommer nach fünf Jahren als Nummer 2 beim FC Bayern in Richtung Norden. Der Plan lautete eigentlich, dass er mit dem HSV sofort in die Bundesliga aufsteigt und den Stammplatz als Nummer 1 übernimmt. Gekommen ist es anders: Die Hamburger verpassten die Rückkehr ins Liga-Oberhaus erneut und für Ulreich war klar, dass er wieder eine Veränderung will. Die Rückkehr zum FC Bayern fiel ihm leicht, wie er im “kicker” erklärt. Gefühlt sei er gar nicht weg gewesen: “Der Grundgedanke war, wieder mehr zu spielen. Leider ist nicht alles reibungslos gelaufen. Ich habe von vornherein gesagt, dass ich kein Interesse an einem zweiten Jahr in der 2. Liga habe und daher meinen Vertrag aufgelöst.”

Angeblich war der Routinier bei den Münchnern indes nicht erste Wahl: Eigentlich wollte der deutsche Rekordmeister demnach Bielefelds Stefan Ortega verpflichten. Die Ablöse in Höhe von 5 Mio. Euro wollte der Verein allerdings nicht stemmen. Und so ist nun Ulreich zurück an der Säbener Strasse. Mit der Rolle als Neuer-Backup gibt er sich zufrieden: “Ich habe die Rolle als Nummer zwei beim FC Bayern immer mit viel Leidenschaft und Herzblut ausgefüllt und identifiziere mich auch jetzt voll damit.”

psc 12 Juli, 2021 10:24