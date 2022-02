Wegen taktischer Ausrichtung: Miese Stimmung beim FC Bayern

Die Stimmung in der Kabine des FC Bayern ist derzeit nicht allzu gut. Vor allem die taktische Ausrichtung gibt zu reden.

Wie die “Bild” berichtet, monieren vor allem die Defensiv-Kräfte des deutschen Meisters, dass Trainer Julian Nagelsmann derzeit zu offensiv spielen lässt. Immer wieder ist das Team deshalb anfällig für (schnelle) Kontertore. So geschehen zuletzt bei den Niederlagen in Bochum oder auch beim Remis in Salzburg. Einige Profis sind mit den Ansagen ihres Trainers nicht einverstanden, wobei Nagelsmann keineswegs insgesamt hinterfragt wird. Der Trainer hat wegen der Probleme in den letzten Spielen auch schon das Gespräch mit Führungsspielern gesucht.

Manche der langjährigen Profis haben zudem das Gefühl, dass das “Mia san mia” abhanden gekommen sei. Die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit ist etwas verloren gegangen. Zudem wird auch der Abgang von Niklas Süle bedauert. Der Abwehrspieler ist im Team sehr beliebt.

Gegen die schlechte Stimmung helfen nur Siege: Die nächste Gelegenheit ergibt sich am Samstagabend beim Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt.

psc 25 Februar, 2022 10:35