Wie “Bild”-Fussballchef Christian Falk twittert, hat der deutsche Rekordmeister zugestimmt, dass der Urlaub von Thiago erst einmal bis nächste Woche verlängert wird. Die Vorbereitungen auf den Saisonstart gehen also erst einmal ohne den spanischen Nationalspieler vonstatten.

Dieser ist beim FC Liverpool nach wie vor ein heisses Thema. Sein Vertrag läuft im Juni 2021 aus.

Update @Thiago6: His club @FCBayern has agreed that Thiago can go on vacation until next week. there is still time for secret negotiations… @SPORTBILD @altobelli13

