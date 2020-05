Thiago erwartet Kehrtwende beim FC Bayern

Noch vor dieser Saison galt Thiago als heisser Transferkandidat beim FC Bayern. Mittlerweile ist ein Wechsel in weiter Ferne.

Im Gegenteil: Der spanische Spielmacher steht bei den Münchnern vor einer Vertragsverlängerung. Der 29-Jährige wäre gerne noch einige Jahre Spieler des deutschen Rekordmeisters, wie er nun klarstellt. “Das ist eine schwierige Frage. Da müssen viele Dinge zusammenkommen. Du musst auf deinem Level sein. Aber es kann ja auch vielleicht sein, dass der Verein einen anderen Spielertypen von 1,90 Metern für deine Position sucht. Aber ja, Bayern wäre ein wunderbarer Verein dafür”, sagt Thiago über seine Pläne für die kommenden Jahre.

Der Mittelfeldprofi ist noch bis 2021 an den FC Bayern gebunden. Gerne wäre er auch darüber hinaus Mitglied der Mannschaft. Früher habe er sich gar nicht vorstellen können, in Deutschland zu spielen. Dies hat sich längst geändert. Inzwischen sieht er sich auch als besseren Spieler: “Ich fühle mich mit 29 besser als mit 24 und hoffe, dass ich mich mit 34 besser fühle als mit 29. Man muss versuchen, sich zu perfektionieren, über das normale Training hinaus an sich zu arbeiten.”

