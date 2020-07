Thiago zu Liverpool? Guardiolas Meinung

Thiago Alcantara soll sich mit dem FC Liverpool im Sinne einer Zusammenarbeit so gut wie einig sein. Dessen Ex-Trainer Pep Guardiola

hat nun seine Gedanken zu dem möglichen Wechsel mitgeteilt.

Pep Guardiola kennt die Vorzüge von Thiago Alcantara aus den gemeinsamen Jahren beim FC Barcelona und dem FC Bayern bestens. Doch was hält der aktuelle Cheftrainer von Manchester City eigentlich davon, dass es seinen ehemaligen Schützling wohl zum Ligakonkurrenten FC Liverpool verschlagen wird?

Während der Presserunde vor dem FA-Cup-Halbfinale gegen den FC Arsenal (Samstag, 20.45 Uhr) wurde Guardiola danach gefragt, ob sich Thiago in der Premier League durchsetzen könne. Der Katalane antwortete: “Daran besteht kein Zweifel. […] Ein Spieler, der in Barcelona und bei Bayern München spielt, kann in der Premier League spielen. Ja, natürlich kann er spielen. Er ist ein aussergewöhnlicher Spieler. Aber ich weiss nicht, was er machen wird.”

Am Freitag hatte die “Bild” berichtet, Liverpool und Thiago seien sich bezüglich einer Zusammenarbeit weitgehend einig. Die Reds müssten somit nur noch mit dem abgebenden FC Bayern um die Ablöse feilschen. Und genau hier liegt das Problem.

Der Englische Meister soll dazu bereit sein, 25 Millionen Euro zu investieren, die Bayern fordern allerdings deren 40. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits angekündigt, dass den FCB kein Spieler ablösefrei verlassen werde.

aoe 18 Juli, 2020 12:58