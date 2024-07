Thomas Müller verabschiedet sich mit Video aus der Nationalmannschaft

Thomas Müller gibt mit einem Video offiziell seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekannt.

Nach insgesamt 131 Länderspielen und 45 Treffern ist für den 33-jährigen Bayern-Stürmer im DFB-Team Schluss. "Ich durfte an vier Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften teilnehmen, den WM-Pokal in die Luft strecken und Eure Zuneigung auf dem Platz spüren. Es hat mich immer sehr stolz gemacht für mein Land aufzulaufen. Wir haben gemeinsam gefeiert und manchmal auch gemeinsam eine Träne verdrückt, ich möchte allen Fans und Teammitgliedern der Nationalmannschaft Danke sagen", sagt Müller auf dem Fussballplatz in Pähl, wo er seine ersten fussballerischen Schritte getätigt hat.

Den grössten Erfolg feierte Müller im DFB-Trikot zweifellos 2014 als er mit der Mannschaft Weltmeister wurde. Die letzte Partie bestritt er an der EM beim Viertelfinal-Aus gegen Spanien.

