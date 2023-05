Thomas Müller amüsieren die Wechselgerüchte

Thomas Müller wurde zuletzt mit einem möglichen Abgang beim FC Bayern in Verbindung gebracht, da er unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel derzeit nicht gesetzt ist. Der 33-Jährige kann darüber nur lachen.

Am Mittwoch postet der Stürmer ein Foto von sich und seinem Lieblingspferd King D’avie. «Wenn du Zeitung lesen könntest», schreibt Müller dazu und fügt noch zwei Emojis an. Den Hashtag «Jetztwirdsdannlangsamwild» fügt er ebenfalls an.

Müller ist noch bis 2024 an seinen Stammklub gebunden. Ein Transfer ist für ihn also kein Thema. Auch Vorstandsboss Oliver Kahn schloss einen Abgang des Stürmers im Gespräch mit der «Sport Bild» aus.

psc 10 Mai, 2023 17:06