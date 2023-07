Thomas Müller muss aus Bayern-Trainingslager abreisen

Thomas Müller muss das Trainingslager der Bayern am Tegernsee vorzeitig verlassen.

Wie die Münchner mitteilen, arbeitet der 33-Jährige vorderhand wieder an der Säbener Strasse. Muskuläre Probleme an der linken Hüfte zwingen ihn dazu etwas kürzer zu treten. Vorderhand stehen für Müller nun wieder individuelle Aufbau-Einheiten auf dem Programm. Er verpasst auch das Testspiel gegen den FC Rottach-Egern am Dienstag.

Bei der Team-Präsentation am 23. Juli ist Müller natürlich dabei. Auch die Asien-Tour (24. Juli bis 3. August in Japan und Singapur) soll er nach Möglichkeit mitmachen.

psc 17 Juli, 2023 10:39