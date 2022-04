Müller ist noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Eine Verlängerung wird hinlänglich erwartet. Konkrete Schritte wurden dafür aber noch nicht eingeleitet. Jetzt ist es wohl soweit. Wie “Sky” auch mittels einem Video aufzeigt, ist Berater Ludwig Kögl am Freitag an der Geschäftsstelle angekommen. Dabei wird es wohl um eine Ausdehnung des aktuellen Arbeitspapiers gehen. Erstmals soll er deswegen bereits vor zwei Wochen aufgekreuzt sein.

Müller hat zuletzt betont, dass er noch bis 2025 auf höchstem Niveau spielen möchte. Möglicherweise beim FC Bayern.

❗️News @esmuellert_: His agent Kögl has arrived at Säbener Straße today at 11.53 pm. For further talks about his contract extension with the bosses. Müller wants to stay beyond 2023, the club wants to extend. Possibly until 2025. We have got the pictures. Now @SkySportsNews! pic.twitter.com/xUyOKzvpeE

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 1, 2022