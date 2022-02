Thomas Müller bestätigt Wechselgedanken und nennt frühesten Zeitpunkt für Rücktritt

Thomas Müller gibt in einem Interview zu, dass er sich in der Vergangenheit tatsächlich zweimal konkret mit einem möglichen Abgang beim FC Bayern auseinandergesetzt hat. Zudem sagt er, wie lange er noch mindestens weiterspielen will.

Der Topstürmer ist inzwischen 32-jährig. Er hat seine gesamte Karriere beim FC Bayern verbracht. Ganz so selbstverständlich wie dies scheint, ist es nicht. Unter Ex-Trainer Niko Kovac war Müller vor zwei Jahren einst aussen vor. Wäre der Kroate an Bord geblieben, hätte dies zu einem Wechsel von Müller führen können, wie dieser im Gespräch mit der “Sport Bild” bestätigt: “Ja, es hätte sein können, dass ich vor zwei Jahren im Winter den Verein verlasse. Wenn die bekannte Situation damals unter Niko Kovac anders ausgegangen wäre.” Letztlich sei er aber “froh darüber”, dass es anders gekommen ist und er unter Nachfolger Hansi Flick wieder voll gesetzt war und durchstarten konnte.

Der andere Zeitpunkt, an dem sich Müller mit einem möglichen Transfer beschäftigte, war nach der WM 2014, wo der Bayern-Angreifer den Weltmeister-Titel holte: Louis van Gaal wollte den Stürmer damals zu Manchester United lotsen. Mit dem Niederländer habe er “eine besondere gemeinsame Geschichte, ein grosses gegenseitiges Vertrauen. Daher habe ich die Option nicht gleich von vornherein ausgeschlossen, obwohl ich mich zu diesem Zeitpunkt im Verein sehr wohlgefühlt habe.” Die Bayern lehnten damals ein 100 Mio. Euro-Angebot für den Angreifer aber sofort ab: “Das war damals schon ein Statement und eine Wertschätzung des Vereins, was mir imponiert hat.”

Letztlich stürmt Müller also bis heute für den FC Bayern. Da steht er noch bis 2023 unter Vertrag. Der Klub plant Gespräche über eine Verlängerung, wie Vorstandsboss Oliver Kahn zuletzt ausführte. Klar ist, dass Müller noch eine Weile weiterspielt: “Ich will auf jeden Fall bis 2025 auf Top-Niveau Fussball spielen. Es läuft aktuell sportlich super, und ich habe viel Spass auf dem Platz. Daher denke ich noch lange nicht ans Aufhören”, so der 32-Jährige: “Körperlich fühle ich mich richtig gut, und der Ball gehorcht mir auch die meiste Zeit.”

Ob seine Zukunft in München liegt, lässt er erst einmal offen: “Ich gehe sehr unaufgeregt und gleichzeitig selbstbewusst an die Sache ran. Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen.”

psc 2 Februar, 2022 09:44