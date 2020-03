Müller-Verlängerung beim FC Bayern kein Selbstläufer

Obwohl Thomas Müller spätestens seit dem Trainerwechsel (von Niko Kovac zu Hansi Flick beim FC Bayern wieder eine sehr wichtige Rolle einnimmt, ist sein längerfristiger Verbleib nicht garantiert.

Laut “Bild” gab es bislang keine Gespräche zwischen der Klubführung und dem 31-jährigen Angreifer hinsichtlich einer Vertragsverlängerung über 2021 hinaus. Dies soll Müller durchaus missfallen, zumal solche Gespräche mit Captain und Goalie Manuel Neuer bereits stattgefunden haben.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic will die Personalie Müller angeblich frühestens nach dem Rückspiel im Champions League-Achtelfinale gegen Chelsea in Angriff nehmen. Der Angreifer hat bereits durchblicken lassen, dass auch ein Wechsel ins Ausland für ihn durchaus ein Thema sei. Die Zukunft ist also offener als von manchem erwartet.

psc 10 März, 2020 09:20