Thomas Müller meldet sich aus der Corona-Isolation zu Wort

Bayern-Stürmer Thomas Müller wurde ein weiteres Mal positiv auf das Coronavirus getestet.

Der 32-jährige Angreifer machte bereits vor rund einem Jahr eine Covid 19-Infektion durch. Nun muss er sich erneut in häusliche Isolation begeben. Sein Zustand sei gut, schreibt der Klub. Am Sonntag stand Müller beim 4:1-Sieg gegen Greuther Fürth in der Bundesliga noch während 90 Minuten auf dem Platz.

Müller meldet sich via Instagram aus der Isolation zu Wort und sagt: “Ich bin leider erneut in einem Februar positiv getestet worden auf das Coronavirus. Ein leidiger Jahrestag, aber mir geht es soweit gut.”

ℹ️ Thomas Müller positiv auf das Coronavirus getestet. 🔗 https://t.co/LwaflOWQwW — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2022

psc 21 Februar, 2022 17:42