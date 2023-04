Tuchel übt erstmals knallharte Kritik an Yann Sommer

Thomas Tuchel äussert sich auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC auch über die harte Kritik, die Yann Sommer zuletzt von medialer Seite her einstecken musste. Und der Deutsche pflichtet den Kritikern bei.

Der Bayern-Coach redet sofort Klartext und empfindet die Leistungen von Sommer in den vergangenen Spielen als ungenügend. «Yann hat sicherlich eine Phase, in der er unglücklich spielt und in der Dinge gegen ihn laufen», sagt Tuchel. Mit den Auftritten des 34-jährigen Schweizer Natikeepers ist der Bayern-Trainer unzufrieden, auch wenn manches auch unverschuldet sei. Im gleichen Atemzug betont Tuchel, dass Sommer ein «Top-Profi» sei, den er als «wahnsinnig nett» und «positiven Menschen» wahrnehme. Die Attribute freundlich, höflich, aufgeschlossen und selbstkritisch fallen. Zudem gehe Sommer mit Kritik genau so um, wie man sich das wünscht: «Am besten ist es, es als Realität anzunehmen und dies als Lernprozess zu verstehen.» Die aktuelle Nummer 1 geniesse weiterhin das Vertrauen des Trainerteams.

Ein Wechsel zu Backup Sven Ulreich, über den zu Beginn dieser Woche im «kicker» spekuliert wurde, stand nie im Raum.

Dennoch hat Sommer im Hinblick auf die kommende Saison schlechte Karten. Trotz Vertrag bis 2025 könnte nach einem halben Jahr bereits der Abgang aus München folgen. Zumindest dann, wenn sich Kapitän Manuel Neuer wie erwartet wieder fit zurückmeldet.

psc 28 April, 2023 14:01