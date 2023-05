Tuchel spricht sich für Weltklasse-Mittelstürmer aus: «Jeder will sie haben»

Beim FC Bayern wird das Thema «neuer Mittelstürmer» derzeit rege diskutiert. Trainer Thomas Tuchel würde einen solchen sehr begrüssen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 spricht der Bayern-Coach über die Thematik und stellt fest: «Die grossen Teams, die die Champions League dominieren, haben diese verlässliche Nummer 9 auf absolutem Weltklasseniveau. Alle suchen sie, jeder will sie haben.» Ein klarer Fingerzeig, dass Tuchel in der kommenden Saison gerne auch über einen solchen Stürmer verfügen würde.

Dabei erwähnt er auch, dass die Bayern in den letzten Jahren mit Robert Lewandowski genau einen solchen Spieler in den Reihen hatten, der im Grunde Jahr für Jahr 40 Tore garantiert hatte. Dennoch sei es auch eine Möglichkeit, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Letztlich liege es auch in seiner Verantwortung, die Mannschaft dahin zu bringen, dass genügend Torchancen herausgespielt werden, damit dann auch mehrere Spieler in den Bereich von 15 oder 16 Toren pro Saison kommen.

psc 12 Mai, 2023 14:30