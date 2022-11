Ein Top-Klub will den Bayern Eric Maxim Choupo-Moting ausspannen

Wie Phönix aus der Asche hat sich Eric Maxim Choupo-Moting in dieser Saison als neuer Mittelstürmer und Fixstarter beim FC Bayern etabliert. Die guten Leistungen rufen sofort einen ausländischen Top-Klub auf den Plan.

Wie das französische Portal «Media Foot» berichtet, bekundet Manchester United grosses Interesse am 33-jährigen Torjäger. Dieser soll niemand Geringeren als Cristiano Ronaldo (37) ersetzen. Der portugiesische Superstar nimmt bei den Red Devils nur noch eine Nebenrolle ein. Sein Abgang im kommenden Sommer oder sogar schon im Winter steht so gut wie fest. ManUtd-Coach Erik ten Hag soll ein grosser Fan von Choupo-Moting sein und würde den kamerunischen Nationalspieler noch so gerne in sein Team integrieren.

Ob allfällige Bemühungen von ManUtd fruchten, ist allerdings fraglich: Choupo-Moting fühlt sich beim FC Bayern extrem wohl und nimmt derzeit jene Rolle ein, die er sich immer erwünscht hat. Der Klub scheint auch klare Signale zu senden, die in Richtung Vertragsverlängerung deuten. In jedem Fall bleibt der deutsche Rekordmeister erst einmal der erste Ansprechpartner des Angreifers.

psc 4 November, 2022 10:41