Top-Klubs lehnen Lewandowski offenbar ab

Um Robert Lewandowski kursieren neue Wechselgerüchte. Der Stürmer des FC Bayern soll auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein. Ein Transfer ist wohl aber zumindest in diesem Sommer nicht zu realisieren.

Wie zuletzt “Sky” berichtete, spielt Robert Lewandowski durchaus mit dem Gedanken, den FC Bayern zu verlassen. Und die Münchner wären demnach sogar bereit, den Weltfussballer des vergangenen Jahres ziehen zu lassen – wenn ein Interessent 117 Millionen Euro auf den Tisch legt. Doch dies ist potentiellen Käufern angeblich zu teuer.

“Lewandowski wurde Liverpool, Manchester United und Manchester City angeboten, die alle ihr Interesse an dem Spieler bekundet haben, um ihn zu verpflichten”, erklärte der englische Journalist Ian McGarry in seinem “Transfer Window Podcast” (zitiert via “Sport1”).

Der 33 Jahre alte Angreifer ist vertraglich indes noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Anzeichen einer Verlängerung gäbe es wohl noch nicht, erscheint ein Abgang im kommenden Jahr derweil schon wahrscheinlicher.

adk 22 August, 2021 10:08