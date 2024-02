Trainer-Knall bei den Bayern: Thomas Tuchel geht zum Saisonende

Der FC Bayern hat eine wegweisende Entscheidung rund um Trainer Thomas Tuchel getroffen. Gemeinsam mit dem 50-Jährigen wurde vereinbart zum Saisonende getrennte Wege zu gehen.

Dies wurde in einem einvernehmlichen Gespräch zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen und Tuchel entschieden, teilt der Klub am Mittwoch mit. Eigentlich stünde der Trainer noch bis 2025 unter Vertrag, die Zusammenarbeit wird nun per 30. Juni 2024 beendet.

Die Bayern kommen in dieser Saison nicht in Fahrt und haben zuletzt drei Niederlagen aneinandergereiht. Dennoch will die Klubleitung den Trainer nicht per sofort entlassen. Tuchel soll das Ruder herumreissen und die Mannschaft bis Saisonende betreuten. Dann wird allerdings ein Umbruch erfolgen, von dem auch der Trainer betroffen ist.

Vorstandsboss Dreesen kommentiert: "Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit der Saison 2024/25 eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen. Bis dahin ist jeder Einzelne im Club ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen. Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht. Insbesondere in der Champions League sind wir davon überzeugt, dass wir nach dem 0:1 im Hinspiel bei Lazio Rom im Rückspiel in unserer vollbesetzten Allianz Arena mit unseren Fans im Rücken ins Viertelfinale einziehen werden."

Tuchel steht beim Heimspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstagabend in der Allianz Arena wie gewohnt an der Seitenlinie und soll dies in dieser Spielzeit auch darüber hinaus tun. Eine weitere Niederlage könnte indes auch zu einem vorzeitigen Aus führen.

psc 21 Februar, 2024 10:17