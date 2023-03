Transfer von Bayern-Profi Gravenberch zu Liverpool enthüllt

José Enrique, seines Zeichens ehemaliger Spieler des FC Liverpool, hat offenbar versehentlich einen anstehenden Sommerwechsel von Ryan Gravenberch zu den Reds verkündet.

Der 20-jährige Niederländer schloss sich im vergangenen Sommer für knapp 20 Mio. Euro dem FC Bayern an. Dort wird der Ex-Ajax-Profi aber nicht glücklich, da er schlicht kaum Einsatzgelegenheiten erhält. Liverpool soll schon länger ein Auge auf ihn werfen – und mit Gravenberch ist angeblich bereits alles abgesprochen.

Während einer Live-Übertragung auf Youtube sagte José Enrique zu seinem Co-Host: «Der Spieler gehört uns, amigo. Er hat Ja gesagt.» Über diese Information verfüge er angeblich, da Gravenberch in der Agentur des inzwischen verstorbenen Spielerberaters Mino Raiola beraten wird. Enrique hat Insights und sagte weiter: «Es gab ein Treffen in London, vor gar nicht all zu langer Zeit. Das ist unser Spieler.»

Das Video der Übertragung ist inzwischen nicht mehr verfügbar. Ob es tatsächlich zum angesprochenen Deal kommt, wird der Sommer zeigen. Plausibel ist es allemal.

psc 17 März, 2023 15:30