Transfer geplatzt: Hudson-Odoi kommt nicht zum FC Bayern

Wieder einmal scheitert das Vorhaben des FC Bayern, Chelsea-Juwel Callum Hudson-Odoi für sich zu gewinnen. Der 19-Jährige wird auch in diesem Jahr nicht nach München wechseln.

Der FC Bayern ist wegen Callum Hudson-Odoi abermals beim FC Chelsea abgeblitzt, berichtet die “Bild”. Der junge Flügelflitzer war zum Ende der Transferperiode erneut auf der Wunschliste des amtierenden Champions-League-Siegers ganz oben gestanden. Trainer Hansi Flick schwärmte erst am Samstag: “Er ist einer der grössten Talente auf dieser Position. Deshalb ist es ganz legitim, dass wir als Bayern München uns mit ihm beschäftigen.”

Der deutsche Rekordmeister strebte ein Leihgeschäft mit anschliessender Kaufoption an, wobei Chelsea allerdings andere finanzielle Vorstellungen gehabt haben soll. Für die Bayern sei die Realisierung des Transfers in Corona-Zeiten keine Option. Hudson-Odoi habe sich aufgrund der hohen Konkurrenzsituation bei den Blues einen Wechsel an die Isar indes sehr gut vorstellen können.

adk 4 Oktober, 2020 15:13