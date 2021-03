Wegen Transfers: Neues Konfliktpotential zwischen Flick & Salihamidzic

Der FC Bayern wird im Sommer einige personelle Veränderungen vornehmen. Noch sind nicht alle Entscheidungen gefallen, es besteht aber wegen unterschiedlicher Ansichten viel Zündstoff.

Offen sind insbesondere die Zukunft von Torhüter Alexander Nübel und Abwehrspieler Niklas Süle. Ersterer könnte zu Gunsten von mehr Spielpraxis die Münchner auf Leihbasis verlassen. Bei Süle ist gar ein definitiver Abgang denkbar, wenn es bis Sommer zu keiner Vertragsverlängerung kommt.

Die Bayern-Führung will laut “Sport Bild” kein Geld für einen zusätzlichen Goalie in die Hand nehmen. Der von Arminia Bielefeld gehandelte Stefan Ortega sei daher noch kein Thema. Trainer Hansi Flick hält es indes für ein Risiko, Nübel ziehen zu lassen und lediglich auf Ron Thorben Hoffmann (21) und Christian Früchtl (21) zu setzen. Er könnte einmal mehr unterschiedlicher Meinung mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic sein, mit dem er sich in der Vergangenheit bereits aufgerieben hat.

Auch im Abwehrbereich gibt es unterschiedliche Ansichten: Sollte Süle neben David Alaba und Jérôme Boateng den Verein ebenfalls verlassen, könnte man sich bei der sportlichen Führung vorstellen, Benjamin Pavard in die Mitte zu ziehen und einen neuen Rechtsverteidiger zu holen. Flick sieht dies wiederum kritisch, da er dem französischen Weltmeister Schwächen in der Spieleröffnung attestiert.

Im Offensivbereich wird Douglas Costa den Verein nach einem Jahr wieder verlassen. Auch hier ist noch unklar, ob ein neuer Spieler kommt oder Toptalent Jamal Musiala auf die Aussenbahn gesetzt wird.

Den grössten Handlungsbedarf sieht Flick im Mittelfeldzentrum, wo er nach den bereits erfolgten Abgängen von Thiago und Coutinho im vergangenen Sommer unbedingt einen neuen Topspieler haben möchte. Dieser Wunsch wird ihm bisher mit Verweis auf die schwierige Finanzlage während der Corona-Pandemie bislang aber verwehrt.

Die unterschiedlichen Auffassungen zwischen Flick und Salihamidzic in der Personalplanung bestehen also weiterhin. Neue Konflikte und wortreiche Auseinandersetzungen sind trotz Versöhnung in der vergangenen Woche möglich.

psc 24 März, 2021 09:51