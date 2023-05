Trotz Trainingsausfall: Sommer soll gegen Leipzig im Tor stehen

Aufgrund von Magen-Darm-Problemen hat Yann Sommer das Training des FC Bayern am Mittwoch und Donnerstag verpasst. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg geht es dem Schweizer Nati-Keeper mittlerweile aber wieder besser. So soll der 34-Jährige am Freitag wieder beim Rekordmeister ins Training einsteigen.

News #Sommer: He has missed the training today (gastrointestinal problems) but he feels better. He should return to team training tomorrow and he should start against @RBLeipzig. @SkySportDE 🇨🇭 pic.twitter.com/uuGo8a12qO

