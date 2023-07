Tuchel begründet die Trennung von João Cancelo

Der FC Bayern hat sich in diesem Sommer gegen eine Weiterbeschäftigung von João Cancelo entschieden. Trainer Thomas Tuchel liefert nun die Gründe dafür.

Auf einer Pressekonferenz in Tokio äussert sich der Bayern-Coach zu dieser Personalie. "Alphonso Davies ist nach seiner Verletzung wieder in voller Stärke zurückgekehrt. Und wir haben beschlossen, Raphaël Guerreiro innerhalb der Liga ablösefrei zu verpflichten. Es war also eine Frage der Position und der Finanzen", stellt Tuchel klar. Die Bayern hätten Cancelo dank einer Kaufoption für 70 Mio. Euro fix von ManCity übernehmen können. Möglicherweise hätten die Skyblues den 29-jährigen Aussenverteidiger auch für einen geringeren Betrag ziehen lassen.

Die Bayern entschieden sich aber für Guerreiro, der ablösefrei zu haben war. Tuchel betont, dass die Trennung von Cancelo "keine fussballerischen Gründe gehabt" habe, "denn er ist ein fantastischer Spieler. Er hat uns in dem halben Jahr, in dem er für uns gespielt hat, sehr geholfen. Er ist ein fantastischer Kerl und ein fantastischer Fussballer."

Stattdessen könnte mit Kyle Walker nun ein anderer Abwehrspieler von ManCity nach München wechseln.

psc 25 Juli, 2023 16:17