Tuchel mit Ansage an Mané: "Er kennt meine Meinung und die des Klubs"

Sadio Mané kann den FC Bayern nur ein Jahr nach seiner Ankunft wieder verlassen. Trainer Thomas Tuchel richtet eine deutliche Ansage in Richtung des Angreifers.

Im Sommer 2022 wechselte Sadio Mané begleitet von grossen Erwartungen für über 30 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern. Ein Jahr später lässt sich laut Thomas Tuchel konstatieren: "Grundsätzlich hat Sadio eine unbefriedigende Saison gespielt und ist hinter den Erwartungen geblieben. Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn. In der Position, in der ich ihn sehe, sind auch Kingsley Coman und Serge Gnabry unterwegs."

Tuchel deutet zudem an, dass Mané in den Planungen des deutschen Rekordmeisters keine tragende Rolle mehr spielt. "Da haben wir eine Konstellation, die es sehr schwer macht für Sadio. Das weiss der Spieler auch. Ich kenne seine Meinung, er kennt meine Meinung und die des Klubs", so der Bayern-Trainer. Vertraglich ist Mané noch bis 2025 an die Münchner gebunden.

adk 16 Juli, 2023 11:32