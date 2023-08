Tuchel über Kane-Transfer: "Wir arbeiten mit Hochdruck daran"

Der FC Bayern wartet weiter auf den finalen Durchbruch in der Causa Harry Kane. Trainer Thomas Tuchel liefert ein Update.

Eigentlich sollte Harry Kane am Freitagvormittag in Oberpfaffenhofen bei München landen. Doch auf der Zielgeraden stoppte Tottenham Hotspur den Abflug des Stürmers - wohl aufgrund Nachverhandlungen mit dem FC Bayern. So ist der Transfer des 30-Jährigen weiter nicht offiziell, da vor der Unterschrift beim deutschen Rekordmeister auch noch der Medizincheck aussteht.

Auf der Pressekonferenz vor dem am Samstagabend (20:45 Uhr) in der Allianz Arena stattfindenden Supercup äusserte sich Thomas Tuchel zu Causa und sagte gegenüber den Reportern: "Ihr wisst wahrscheinlich besser als ich, wo er ist. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das kann ich bestätigten. Solange es keine Bestätigung gibt, spricht der Coach nicht darüber. Weil es nicht sein Spieler ist." Er werde sich "nicht in die finalen Stunden eines Transfers einmischen", so Tuchel, der auf seine Kollegen verwies, die daran arbeiten.

Offen ist auch, ob Kane bereits gegen Leipzig spielen könnte. "Da sind jetzt viele Wenn und Abers in der Frage. Viele Optionen sind offen. Am wichtigsten ist: Ist er unser Spieler? Im Moment ist er es nicht", stellte Tuchel klar und betonte: "Mein Job ist es, sich auf unsere Spieler zu konzentrieren. Es ist natürlich noch sehr früh in der Saison. Die Vorbereitungen sind nicht abgeschlossen." Geplant ist nun, dass Kane am frühen Freitagnachmittag Richtung München fliegt.

adk 11 August, 2023 14:18