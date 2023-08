Tuchel bestätigt Wechselwunsch von Benjamin Pavard erneut

Bayern-Trainer Thomas Tuchel bestätigt am Freitag auf einer Pressekonferenz erneut, dass Benjamin Pavard den Verein verlassen möchte.

"Benji hat um einen Wechsel gebeten, aber wir denken an den Club. Benji erfährt grösste Wertschätzung, hat über 80 Prozent der letzten Saison gespielt, auf einem hohen und konstanten Niveau", lässt sich der Bayern-Trainer zitieren. Die Destination scheint auch schon festzustehen: Pavard will zu Inter und Inter will den Profi. Eine Woche bleibt, um den Transfer einzutüten.

Längst sondieren die Bayern den Transfermarkt und haben bereits eine ganze Reihe von Kandidaten ins Visier genommen. Einen Bericht aus Italien, wonach Pavard das Training am Mittwoch bestreikt hätte, dementiert Tuchel.

Der 27-jährige Abwehrspieler kam in dieser Saison während einer Halbzeit im DFL-Supercup zum Einsatz. Zum Bundesliga-Auftakt stand er nicht auf dem Platz.

psc 25 August, 2023 15:13