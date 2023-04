Tuchel will BVB-«Steilvorlage» nutzen: «Gibt keine Ausreden mehr»

Weil Borussia Dortmund gegen Bochum nur 1:1 gespielt hat, kann der FC Bayern mit einem Sieg gegen Hertha BSC wieder Tabellenführer der Bundesliga werden. Diese Chance will sich Thomas Tuchel nicht entgehen lassen.

Der FC Bayern empfängt am Sonntagnachmittag Hertha BSC (15.30 Uhr). Und mit drei Punkten würden die Münchner Borussia Dortmund an Platz eins der Bundesliga wieder verdrängen. «Wir wussten nicht, dass wir es so schnell wieder in die eigene Hand bekommen können. Wir haben eine Steilvorlage am Freitag bekommen und wir wollen diese Chance nutzen. Wir wollten eine Reaktion zeugen», erklärte Tuchel vor Spielbeginn bei «DAZN».

Der Münchner Coach kündigte an: «Wir wollen viele Dinge besser machen. Wie wir angreifen, wie wir verteidigen. Es wurde so viel geredet und analysiert. Aber wir müssen es selbst wollen.» Es gehe nun darum, es zu bestätigen. «Wenn wir es nicht wollen, dann haben wir es auch nicht verdient. Wir haben Luft nach oben, jeder Einzelne. Es ist Endspurt, es gibt keine Ausreden mehr», so Tuchel.

adk 30 April, 2023 15:30