Um Bayern für Barça zu verlassen: Lewandowski hielt “Referat”

Robert Lewandowski wollte den FC Bayern im Sommer unbedingt Richtung des FC Barcelona verlassen – und durfte am Ende auch. Dafür hat der Pole hart gearbeitet.

Seinen Abgang beim FC Bayern trieb Robert Lewandowski eigenständig voran. Der Stürmer wählte nicht nur den Schritt an die Öffentlichkeit und erklärte unter anderem, dass seine Zeit in München zu Ende sei, sondern machte dies auch den Bayern-Verantwortlichen in privaten Gesprächen deutlich.

Wie die “Sport Bild” berichtet, hielt Lewandowski bei einem Treffen mit den Bayern-Bossen um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic und seinen Berater Pini Zahavi Mitte Juni auf Mallorca eine Art Referat. Demnach trat Lewandowski mit mehreren Din-A4-Zetteln vor die Bosse und führte im Details aus, was bis zum Zeitpunkt des Treffens passiert war. Der Pole schilderte, weshalb sich die Situation zwischen ihm und den Verantwortlichen zuspitzte. Am Ende einigten sich die Parteien auf einen Wechsel – der FC Bayern verkaufte den 34-Jährigen für bis zu 50 Mio. Euro an den FC Barcelona.

adk 31 August, 2022 18:51