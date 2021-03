Unstimmigkeiten bei den Bayern wegen Nübel-Einsätzen

Beim FC Bayern scheint es wegen den (fehlenden) Einsätzen von Ersatzgoalie Alexander Nübel zu einigen internen Unstimmigkeiten zu kommen.

Der frühere Schalke-Keeper kommt seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer auf gerade mal 2 Einsätze. Viel zu wenig für einen Goalie mit seinem Potential, der zudem als künftiger Nachfolger von Manuel Neuer vorgesehen ist. Zuletzt fiel Nübel wegen eines Syndesmosebandrisses aus, doch auch davor baute Bayerns Cheftrainer Hansi Flick kaum auf ihn.

Dies stösst bei der sportlichen Führung um Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der massgeblich an der Verpflichtung des 24-Jährigen beteiligt war, laut einem Bericht des “kicker” auf Verärgerung. Angeblich habe man Nübel beim Engagement versichert, dass er zu regelmässigen Einsätzen kommen würde. Berater Stefan Backs deutete zuletzt an, dass eine Leihe in der kommenden Saison denkbar sei. Nübels Vertrag in München läuft bis 2025.

psc 11 März, 2021 11:56