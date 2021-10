Vegan-Kritiker Uli Hoeness nimmt Einladung von Timo Hildebrand an

Ex-DFB-Nationaltorhüter Timo Hildebrand hat kürzlich Uli Hoeness ein Angebot zur Einladung in sein Vegan-Restaurant gemacht. Der Ehrenpräsident des FC Bayern hat nun zugesagt.

“Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf die Dauer nur krank werden”, sagte Uli Hoeness jüngst in einem Interview mit dem Radiosender “Antenne Bayern”. Daraufhin machte Timo Hildebrand dem langjährigen Manager des FC Bayern das Angebot, doch einmal in Stuttgart in sein Vegan-Restaurant zu kommen und zu speisen.

Nun sagte der 42 Jahre alte Ex-Keeper, der 2007 mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister wurde, überrascht zu “Bild”: “Ich habe am Donnerstag einen Anruf von Uli Hoeness bekommen. Er hat mit unterdrückter Nummer angerufen, eigentlich nehme ich solche Anrufe nicht an.” Hoeness, so Hildebrand, komme “vorbei, wenn er mal in der Gegend ist, um bei mir zu essen. Und er hat sein Interview ein bisschen revidiert: Er hat nichts gegen Veganer im allgemeinen, sondern nur gegen die, die militant sind”, stellte er klar.

adk 30 Oktober, 2021 10:56