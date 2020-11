Verdacht auf Meniskuseinriss: Kimmich muss operiert werden

Joshua Kimmich wird dem FC Bayern auf unbestimmte Zeit fehlen. Der Defensivspieler der Münchner hatte sich beim Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund verletzt und steht nun vor einer Operation.

Der 3:2-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Dortmund wurde überschattet von der Verletzung Joshua Kimmichs, der in der Partie in der 36. Spielminute ausgewechselt werden musste. Wie der “kicker” berichtet, stehe die genaue Diagnose am Sonntag, einen Tag nach dem Spiel gegen den BVB, noch nicht genau fest, doch Kimmich muss sich wohl einer Operationen unterziehen.

Ein Kreuzbandriss konnte bei den ersten Untersuchungen ausgeschlossen werden, jedoch herrsche Verdacht auf Meniskuseinriss im rechten Knie. Der 25-Jährige wird auf alle Fälle die kommenden Länderspiele mit Deutschland verpassen und wird dem FC Bayern für etliche Wochen fehlen.

adk 8 November, 2020 15:05