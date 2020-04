Diesen Vertrag bietet der FC Bayern David Alaba

Die Gespräche zwischen dem FC Bayern und David Alaba über eine Vertragsverlängerung stocken. Nun ist klar, wie die Offerte der Münchner aussieht.

Wie die “Bild” und “Sport Bild” berichten, bietet der deutsche Rekordmeister dem österreichischen Abwehrspieler einen neuen Fünfjahresvertrag bis 2025. David Alaba soll jetzt bereits ein Jahressalär von rund 15 Mio. Euro beziehen. Die Bezüge sollen noch einmal angehoben werden.

Allerdings sollen die Vorstellungen zwischen der Klubseite und Alabas neuem Berater Pini Zahavi sowie Vater George weit auseinander liegen. Vorerst wurde keine neue Gesprächsrunde angesetzt, vor allem da wegen der Coronakrise keine Flugreisen möglich sind.

Der aktuelle Vertrag des 27-Jährigen in München läuft noch bis 2021. Noch sehen sich die Bayern-Bosse nicht unter Druck gesetzt. Alaba sollen vor allem die beiden spanischen Topklubs Barça und Real Madrid reizen. Diese sind von der Corona-Pandemie und den damit einher gehenden finanziellen Probleme noch wesentlich stärker betroffen als der FC Bayern. Deshalb erscheint ein Transfer des Österreichers nach Spanien zumindest in diesem Sommer unwahrscheinlich. Allerdings könnte er 2021 ablösefrei wechseln, falls er bis dann nicht in München verlängert.

psc 19 April, 2020 22:36