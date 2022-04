Vertragsverhandlungen laufen: Müller mit dem FC Bayern “in guten Gesprächen”

Der FC Bayern könnte die Vertragsverlängerung mit Thomas Müller zeitnah verkünden. Zu seiner Zukunft hat sich der Angreifer nun selbst geäussert.

Der aktuelle Vertrag von Thomas Müller läuft beim FC Bayern 2023 aus. Gespräche zwischen den Münchnern und dem Berater des 32-Jährigen laufen aber bereits – und könnten möglicherweise bald zum Abschluss finden. “Wir sind in guten Gesprächen und in einem guten Austausch”, sagte Müller laut “Goal” in der Mixed Zone der Schüco-Arena. Der deutsche Rekordmeister setzte sich dort am Sonntagnachmittag souverän mit 3:0 gegen Arminia Bielefeld durch.

“Beide Seiten wollen und ich denke, wir werden eine Lösung finden”, ergänzte Müller und deutete so an, dass die Vertragsverlängerung in Kürze abgeschlossen sein könnte.

adk 18 April, 2022 09:17